انتقادات شعبية غاضبة لمسئولين غربيين بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

تعرض وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، لمقاطعة حديثهما من قبل محتجين يدعمون فلسطين، خلال جلسة استجوابهما، يوم الثلاثاء، في الكونجرس.‏

وهتف المحتجون داخل قاعة الكونجرس مطالبين بإنقاذ أطفال غزة ووقف إطلاق النار الفوري، قائلين: "انقذوا أطفال غزة، اوقفوا الإبادة الجماعية، عار عليكم جميعا".

كما وقف بعض المحتجين الذين كانوا يجلسون خلف كل من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، أنتوني بلينكن، ولويد أوستن، ورفعوا أيديهم الملطخة بلون الدم الأحمر، في إشارة لإراقة الدماء في القطاع.

* بايدن يتعرض لنوبة غضب من النائبة المسلمة إلهان عمر

دخلت نائبة الكونجرس الأمريكية المسلمة من أصول عربية إلهان عمر، وهي ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، في نوبة ‏غضب، يوم الجمعة، استهدفت الرئيس الأمريكي جو بايدن، والقيادة الديمقراطية بسبب دعمهم لإسرائيل.

وجاءت تعليقات إلهان عمر الغاضبة خلال مؤتمر صحفي عقد خارج مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث أشارت إلى أن "إسرائيل أسقطت المزيد من القنابل على غزة، في الأيام العشرة الماضية، أكثر من ما فعلته أمريكا على مدار عام كامل في أفغانستان".

وتابعت: "كيف يكون لدينا رئيس يتحدث عن إطلاق سراح الرهائن، ويتحدث عن إخراج مواطنين أمريكيين من إسرائيل، لكنه لا يستطيع أن يقول: أريد أن أنقذ المئات والآلاف من الأمريكيين العالقين في غزة، ما هي مشكلتك؟".

وكانت الإدارة الأمريكية الحالية طلبت من الكونجرس الموافقة على اعتمادات مالية إضافية تصل قيمتها إلى 106 مليارات دولار، وقالت إنه سيتم توجيهها لأغراض حماية الأمن القومي الأمريكي.

