أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 301 ألف و490 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 301 ألف و490 جنديا، من بينهم 680 جنديا لقوا حتفهم خلال أمس الثلاثاء فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 5223 دبابة، منها 12 دبابة خلال أمس الثلاثاء فقط، و9834 مركبة قتالية مدرعة و7250 نظام مدفعية و846 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و563 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 321 طائرة، و324 مروحية، و5468 طائرة مسيرة، و9555 من المركبات وخزانات الوقود، و1547 صاروخ كروز، و20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و1019 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.