دخول 83 شاحنة مساعدات جديدة من معبر رفح المصري إلى غزة

عبرت مساء اليوم الثلاثاء 83 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة تحمل إمدادات طبية وغذائية من معبر رفح المصري إلى غزة ليرتفع عدد الشاحنات التى دخلت إلى غزة إلى 276.



صرح بذلك الدكتور رائد عبد الناصر أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء لوكالة الأنباء الألمانية.



من جهة أخرى صرح مصدر أمني مصري مسؤول للوكالة الألمانية، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( أونروا ) والهلال الأحمر الفلسطيني تسلما الشاحنات.



كان قد تم السماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري منذ الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة جراء نقص إمدادات المياه والكهرباء والوقود والأغذية إثر الهجمات الإسرائيلية على القطاع ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى"التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع .