طلاب جامعة أسيوط يشاركون في برنامج السياسة الخارجية بوزارة الخارجية

شارك طلاب برنامج نظم معلومات السياسات العامة (PPIS) في الفعالية التي نظمتها وزارة الخارجية والهجرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول برنامج "السياسة الخارجية المصرية".

وقد شهدت الفعالية مشاركة 50 طالباً وطالبة من 20 جامعة حكومية مصرية، وذلك برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، ضمن أنشطة الدبلوماسية العامة التي تنظمها الوزارة للتفاعل مع الشباب المصري ومناقشة أولويات السياسة الخارجية المصرية وتحدياتها، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة.

وأثنى المنشاوي على استضافة وزارة الخارجية لشباب مصر الواعد من مختلف الجامعات للمشاركة في هذه الفعالية المهمة، وحرصها على التفاعل مع الشباب وإجراء حوار متبادل حول السياسة الخارجية المصرية، خاصةً في ظل التحديات الاستثنائية والأزمات الإقليمية غير المسبوقة التي تحيط بمصر.

كما أشار إلى أهمية الاستماع إلى آراء الشباب بشأن التطورات الراهنة في الإقليم ومقترحاتهم حول سبل التعامل معها.

وشدد رئيس جامعة أسيوط على أن المشاركة الطلابية في برنامج السياسة الخارجية المصرية تعزز الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية لدى الطلاب تجاه المجتمع والدولة، مؤكداً حرص الجامعة على خلق بيئة ثرية للطلاب تمكنهم من التعبير عن آرائهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم، بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تساهم في إكسابهم قيم الحوار والتفكير النقدي والمواطنة الحقيقية.

جاءت مشاركة طلاب برنامج نظم معلومات السياسات العامة (PPIS) تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد عدوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الشوري، أستاذ العلوم السياسية المساعد ومنسق البرنامج. وشارك في الفعالية كل من الطالب معتز محمد من المستوى الثاني والطالبة ناردين ناجح من المستوى الثالث، في إطار جهود جامعة أسيوط المتواصلة لتشجيع وربط أبنائها بمؤسسات الدولة المرموقة.

وعبر الطلاب المشاركون عن سعادتهم البالغة لترشيحهم للمشاركة في هذه الفعالية المهمة، مؤكدين أن الأمل في تمثيل بلادهم الحبيبة ليس ببعيد، شرط التحلي بالعمل الجاد والخلق الرفيع والانتماء الحقيقي للوطن. كما وجهوا الشكر والتقدير لإدارة الجامعة والكلية والبرنامج على دعمهم المتواصل وتشجيعهم للالتحاق بمؤسسات الدولة المرموقة في شتى المجالات.

وتضمنت الفعالية عدة جلسات مع عدد من مساعدي الوزير ونوابهم، تناولت تطورات العلاقات المصرية مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية. كما أتيحت الفرصة للطلاب لعقد اجتماعات مع قطاعات الوزارة للتعرف على طبيعة عمل الدبلوماسية المصرية، وتم ترتيب جلسة خاصة لاستعراض شروط ومعايير الالتحاق بوزارة الخارجية.