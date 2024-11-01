عمرو دياب يتعاقد مع سوني ميوزيك لعرض أعماله حصريا

تعاقد الفنان عمرو دياب مع شركة سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط لعرض أعماله وأغانيه حصريا.

ويحتوي التعاقد على عرض الألبومات الجديدة للهضبة باعتباره أكثر الفنانين مبيعا مع مسيرته، التي امتدت لعقود من الزمان، حصل خلالها على العديد من الجوائز بما في ذلك سبع جوائز موسيقى عالمية، وخمس جوائز الأسطوانة البلاتينية، وست جوائز في الموسيقى الإفريقية.

وستعمل الشراكة على الاستفادة من شبكة الشركة العالمية لاستكشاف الأصوات والشراكات المبتكرة، مما يثري جاذبيته الدولية.

وفي بيان صحفي، قال الفنان عمرو دياب: «أنا سعيد للغاية ببدء هذا الفصل الجديد من مسيرتي الموسيقية مع سوني ميوزيك، وإن التزامهم برعاية النمو الفني يتماشى مع رؤيتي لمستقبل موسيقاي، وترقبوا الابتكارات الجديدة التي تأتي في طريقكم!».

فيما أكد شريدار سوبرامانيام، رئيس شركة سوني ميوزك في آسيا والشرق الأوسط: «نحن فخورون بالترحيب بعمرو في سوني ميوزك، ومشاركة موسيقاه خارج الشرق الأوسط، ودفع إرثه الموسيقي إلى آفاق أعظم».

وقال رامي محسن، المدير العام لشركة سوني ميوزك إنترتينمنت الشرق الأوسط: «إن التأثير الدائم لعمرو دياب على صناعة الموسيقى لا مثيل له، ستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على تقديم صوته الفريد لجمهور أوسع وتؤكد التزامنا بتعزيز المواهب الاستثنائية والتميز الإبداعي في جميع أنحاء العالم، ومع توسيع نطاقنا في السوق الشرق أوسطية سريعة النمو، فإن الشراكة معه تتوافق تماما مع رؤيتنا لصناعة الموسيقى في المنطقة».