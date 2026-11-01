محكمة أمريكية ترفض دعوى لترامب ضد وول ستريت جورنال بشأن إبستين

رفضت محكمة أمريكية دعوى تشهير رفعها الرئيس دونالد ترامب ضد صحيفة "وول ستريت جورنال"، على خلفية تقرير نشرته عن صلته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المتهم باستغلال قاصرات جنسيا.

وحكم قاضي المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا دارين جايلز، مساء السبت، بأن ادعاءات ترامب بشأن تشهير الصحيفة به في تقرير نشرته عام 2025، "تفتقر إلى أساس قانوني".

وأوضح جايلز، في بيان، أن ادعاءات ترامب "استنتاجية وغامضة، وتتعارض أحياناً مع مضمون التقرير".

وأشار إلى عدم تقديم أدلة كافية تثبت أن الصحيفة نشرت التقرير عن عمد مع علمها بأنه يتضمن معلومات غير صحيحة.

وكان القاضي نفسه رفض في أبريل الماضي دعوى مشابهة رفعها ترامب ضد الصحيفة ذاتها، لكنه منح ترامب حينها الحق في إعادة تقديمها.

ورفع ترامب عام 2025 دعوى قضائية ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" ومالكها روبرت مردوخ، بعدما ذكرت أن صديقة إبستين، جيسلين ماكسويل، طلبت من معارفها كتابة رسائل له بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، وأن إحدى هذه الرسائل كانت من ترامب.

جدير بالذكر أن إبستين، اتهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي لقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عامًا، ووجد ميتًا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء محاكمته.

وشملت ملفات القضية أسماء شخصيات عالمية بارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، وترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.