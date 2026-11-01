الكرملين: أوروبا يجب أن تتبع نهجا مختلفا للمشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن أوروبا يجب أن تكون حاضرة على طاولة المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا، ولكن النهج الحالي للقارة يجعل مثل هذه المشاركة غير ذات معنى.

وأوضح بيسكوف في مقابلة مع الإعلامي الروسي، بافل زاروبين، نقلتها وكالة أنباء "سبوتني" الروسية، إن "هذه مسألة معقدة للغاية، فمن ناحية يجب أن يكونوا (الأوروبيون) على طاولة التفاوض، ولكن ما الغرض من جلوسهم إليها مع نهج كهذا؟ سيكون ذلك بلا معنى، ولهذا السبب تحديدًا هم ليسوا على طاولة المفاوضات حاليا".

وشدد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق اليوم الأحد، على ضرورة عقد الجولات الأولى من المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في إطار ثلاثي بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأجاب أوشاكوف، في حديثه، على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستسمح لممثلين أوروبيين بالمشاركة في المفاوضات: "ربما على هذه الطاولة، وربما على طاولة أخرى؛ سيتم تحديد الطاولات لاحقا، لكن هذه هي الطريقة الأمثل للبدء، نظرا لوجود اتصالات عمل بيننا وبين الأمريكيين، لذا، من المنطقي، بالطبع، أن تُعقد الجولات الأولى من المفاوضات على الأقل في إطار ثلاثي".

وتابع أوشاكوف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرفض قطّ الحوار، وقد يجيب إذا اتصل به (الرئيس الأوكراني) فلاديمير زيلينسكي."

وردا على سؤال من الصحفي الروسي بافيل زاروبين، والكاتب في موقع "فيستي"، حول ما إذا كان الرئيس الروسي سيجيب إذا اتصل به زيلينسكي قال أوشاكوف: "أعتقد أنه سيُجيب بالطبع، بوتين لم يرفض الحوار قط".

وأكد أوشاكوف أن زيلينسكي يمكنه زيارة موسكو إن رغب بالتحدث مع بوتين.

وأشار المساعد الرئاسي إلى أن زيلينسكي يبدي استعداده للحوار عبر قنوات مختلفة.