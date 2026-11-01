محافظ البحيرة تبحث مع الفاو تطوير الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات البيطرية

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، وفدًا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، برئاسة الدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لبحث سبل دعم وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتعزيز استدامة الإنتاج وتحسين الخدمات البيطرية المقدمة للمربين.

وتناول اللقاء، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، متابعة الموقف التنفيذي للمشروع الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون، وتنفذه منظمة «الفاو» بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

كما ناقش الجانبان الأنشطة الجاري تنفيذها بالبحيرة، وآليات تعزيز دور المحافظة في دعم المشروع وتحقيق أهدافه، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة الإنتاج الحيواني وتحسين ممارسات التربية والتغذية والرعاية البيطرية.

وأكدت محافظ البحيرة أهمية تنمية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الزراعي وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى حرص المحافظة على الاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية لمنظمة «الفاو»، وتطبيق أحدث الممارسات في مجالات التحصين والوقاية من الأمراض وتحسين معدلات الإنتاج.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن المشروع يستهدف تعزيز الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، وتطوير نظم الترصد والاستجابة وفق نهج «الصحة الواحدة»، إلى جانب دعم صغار ومتوسطي المربين ونقل الخبرات الفنية إليهم، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وضمان سلامة الغذاء.

وشهد اللقاء استعراض المخرجات المتوقعة للمشروع، وما تحقق من تقدم في تنفيذه، والخطوات المقبلة لتوسيع الاستفادة من أنشطته داخل المحافظة.

حضر اللقاء اللواء وائل حمزة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة إيمان راتب، مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، وجاكلين بينات، المكلفة بأعمال ممثل منظمة «الفاو» لدى مصر، وعدد من خبراء وقيادات المنظمة.