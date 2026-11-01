تايوان تشكر حلفاءها على دعمهم للسلام في مضيق تايوان

رحبت تايوان وأعربت عن تقديرها لوزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لتأكيد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان في اجتماع ثلاثي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع وزير الشئون الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو ووزير الشئون الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون لاستعراض التقدم، الذي تم إحرازه في شراكة ثلاثية تهدف إلى تعزيز الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي الهادئ حرة ومفتوحة، طبقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، حسب صحيفة تايبيه تايمز اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أنهم أكدوا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وأثار روبيو أيضا مخاوف بشأن جهود الصين لفرض سيطرتها على بحر الصين الجنوبي وسلوكها القسري في بحر الصين الشرقي والبحر الأصفر والتعاون بين روسيا والصين الذي يقوض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي تايبيه، ذكرت وزارة الشئون الخارجية أن وزير الشئون الخارجية لين تشيا لونج أعرب عن امتناه تايوان للولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لاهتمامها البالغ بمضيق تايوان والأمن الإقليمي وترحب بالدول الشريكة في مواصلة الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بشكل عام من خلال إجراءات ملموسة.