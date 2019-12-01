20 مليار جنيه استثمارات «المجتمعات العمرانية» في المنصورة الجديدة للمرحلة الأولى

رئيس جهاز المدينة: صرف 2 مليار جنيه من موازنة العام المالى الحالى.. و6 مليارات إجمالى الإنفاق



قدر المهندس محمد رجب المشرف على جهاز مدينة المنصورة الجديدة حجم استثمارات المدينة بنحو 20 مليار جنيه للمرحلة الأولى، منها 5 مليارات جنيه استثمارات تم إنفاقها فى مشروعات البنية التحتية والاسكان والكورنيش.



وقال رجب لـ«مال واعمال ــ الشروق» إن حجم الإنفاق فى مشروعات المدينة بلغ 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مليار جنيه تحت المراجعة.



تبلغ الخطة الاستثمار لمدينة المنصورة الجديدة خلال العام المالى 2019 ــ 2020 نحو 6.7 مليار جنيه، وبلغ حجم الانفاق 2 مليار جنيه منذ بداية العام المالى وحتى الآن، تبعا لتصريحات رئيس جهاز المدينة.



وتستثمر هيئة المجتمعات العمرانية نحو 1.84 مليار جنيه لتنفيذ مشروعين بالمنصورة الجديدة، إحداهما لإقامة محطة تحلية مياه والآخر لانتاج الكهرباء، وقال رجب إن مشروع محطة تحلية المياه يتولى تنفيذه شركة ابناء علام باستثمارات 1.4 مليار جنيه، لانتاج 40 الف متر مكعب فى اليوم كمرحلة اولى، بينما تتولى شركة سيمنس الالمانية تنفيذ محطة كهرباء بتكلفة 440 مليون جنيه بطاقة 300 ميجاوات فى اليوم.



وأشار إلى تخصيص 40 فدانا لاحدى الشركات لاقامة مشروع جامعى، مقابل 2180 جنيها للمتر، قامت الشركة بسداد 10% دفعة مقدمة، كما تتيح المدينة 17 قطعة ارض امام المستثمرين لاقامة انشطة تعليمية وتجارية واندية.



أشار إلى تخصيص ثلاث قطع أراض بمدينة المنصورة الجديدة باجمالى مساحة 130 فدانا، لصالح شركات الصفوة العقارية والمعادى للتنمية والتعمير، وقصور الحمد، حيث استلمت الشركات الثلاث الاراضى المتعاقد عليها لاقامة مشروعات سكنية متكاملة بسعر يتراوح ما بين 3000 إلى 3600 جنيه للمتر.



وتضم «المنصورة الجديدة»، مشروعات سكن مصر بعدد 4703 وحدة سكنية بمعدل تنفيذ 82% ومشروعات اسكان فاخر «جنة» بعدد 11 ألفا و232 وحدة سكنية بمعدل انجاز 60% أما مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة (إسكان ذات طابع ساحلى)، يبلغ عددها 1392 وحدة مساحة 90 مترا للوحدة السكنية وبلغ معدل تنفيذها 25%، بالاضافة إلى تنفيذ 1149 فيلا بمعدل انجاز 40% فى مواقع متفرقة بالمدينة بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه، ويشارك فى التنفيذ نحو 14 شركة مقاولات وتتراوح المساحات ما بين 80 إلى 240 مترا للوحدة السكنية.