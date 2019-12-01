«التخطيط» تشارك بجناح الحكومة المصرية في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بجناح الحكومة المصرية خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT"، التي تنطلق اليوم وتستمر فعالياته حتى 4 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة تحت شعار "The Digital Experience"، وهو يعد الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

ويشارك بجناح الحكومة المصرية هذا العام عدة وزارات وجهات تستعرض الخدمات الرقمية الجديدة وجهود التحول الرقمي التي تبذلها الدولة بهدف تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، وهي الخدمات التي تقدمها تلك الجهات بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتستعرض وزارة الداخلية في جناح الحكومة المصرية مجموعة من الخدمات التفاعلية للجمهور كخدمات الأحوال المدنية والمرور، كما تستعرض وزارة العدل الخدمات المقدمة وآخر التطورات في منظومة الطب الشرعي والشهر العقاري والمحاكم، وتشارك وزارة الدفاع ممثلة في هيئة المساحة العسكرية في الجناح بمشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية؛ وعرض آخر التطورات به لجمهور الزوار.

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في جناح الحكومة المصرية، حيث تستعرض الخدمات المقدمة من خلال بوابة منظومة التأمينات والمعاشات، كما تستعرض وزارة التربية والتعليم الأنظمة التكنولوجية التعليمية الجديدة خلال مشاركتها بالجناح، وتتمثل مشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية بآخر التطورات في منظومة السجل التجاري والمنشآت الاقتصادية.

وتتضمن مشاركات الجهات بجناح الحكومة المصرية بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، مشاركة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بطرح تطبيق "كيميت" على الجمهور زوار الجناح، وهو التطبيق المختص بالرد على كل ما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، ويشارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باستعراض بوابة مصر المعلوماتية للجمهور.

ومن المقرر أن تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا، في ثاني أيام المعرض، حيث تطلق تطبيق "شارك" المعني بعرض البرامج والمشروعات ومؤشرات الأداء التنموية، وهو يعد همزة الوصل بين الدولة والمواطن للتوعية بكل مشروعات وبرامج الدولة التنموية، فضلًا عن كونه أداة فعالة تمكن المواطن من المتابعة الدورية لتلك المشروعات بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية، كما تطلق الوزيرة كذلك المنظومة "تبادل" (المحول الرقمي القومي).

ويعد معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT" منصة عالمية تجذب اهتمام الراغبين في تطوير أعمالهم، وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.