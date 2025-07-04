علق الكرملين، اليوم الجمعة، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعرب فيها عن "خيبة الأمل" تجاه الاتصال الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان ترامب قد قال بثقة الأسبوع الماضي إن بوتين "يسعى إلى تسوية" الصراع، لكنه قال بعد المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، الخميس، إنه لا يعتقد أن الزعيم الروسي يسعى إلى وقف الصراع.

وتعليقا على هذه التصريحات، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "بالطبع نتابع عن كثب كافة تصريحات الرئيس ترامب"، دون أن يتطرق بيسكوف إلى الانتقادات الضمنية التي وجهها ترامب لبوتين، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال بيسكوف إن بوتين أبلغ ترامب أن روسيا تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، لكنها في الوقت نفسه ستواصل ما تسميها "العملية العسكرية الخاصة".

وكانت هذه سادس مكالمة هاتفية معلنة بين الرئيسين منذ بداية الولاية الثانية لترامب. وكان آخر اتصال هاتفي بينهما في منتصف يونيو، حين عرض بوتين التوسط في أزمة الشرق الأوسط المتعلقة ببرنامج إيران النووي.

وخلال الاتصال الهاتفي، أبلغ الرئيس الروسي نظيره الأمريكي، أمس الخميس، أن روسيا "لن تتخلى عن أهدافها" في أوكرانيا، مع إبدائه الاستعداد لمواصلة المفاوضات مع كييف.