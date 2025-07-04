وفاة سائق قطار المناشي بعد توقفه في محطة بالبحيرة

شهدت محطة السكة الحديد بالتحرير بمركز بدر في محافظة البحيرة، حادثا مأساويا حيث فوجئ مساعد سائق قطار المناشي بوفاة قائد القطار داخل كابينة القيادة بعد توقفه بالمحطة.

تم نقل السائق إلى مستشفى بدر المركزي وتبين وفاتة.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة بلاغا، من مأمور قسم شرطة السكة الحديد بوفاة سائق قطار المناشى المتجة من محطة إيتاي البارود في طريق لمحطة بشتيل بالجيزة بعد توقفه بمحطة التحرير بدائرة مركز بدر في البحيرة.

بالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز بدر وفاة أحمد صلاح رياض درويش، 43 سنة، قائد قطار بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ومقيم العجوزة في الجيزة.



وبسؤال مساعد سائق القطار قرر أنه بعد توقف القطار بمحطة التحرير فوجئ بإصابتة بإغمائه مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبي على السائق تبين وفاته.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.