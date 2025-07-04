 مقتل 3 جنود إسرائيليين في استهداف مدرعة بخان يونس وسط تعتيم على الحادث - بوابة الشروق
الجمعة 4 يوليه 2025 3:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مقتل 3 جنود إسرائيليين في استهداف مدرعة بخان يونس وسط تعتيم على الحادث

وكالات
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 2:40 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 2:40 م

نقلت وكالة سما الفلسطينية عن وسائل إعلام عبرية - لم تسمها - إعلانها مقتل 3 من جنود الاحتلال في حوادث أمنية متفرقة في قطاع غزة.

ووفقاً للمصادر، ففي حدث أمني جنوب قطاع غزة، تم استهداف آلية مدرعة للجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخ مضاد للدروع في خان يونس، مشيرة الى أن الرقابة العسكرية الاسرائيلية لا زالت تفرض تعتيماً على الحادثة، وتمنع نشر اي تفاصيل عنها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جندي في شمال قطاع غزة.

والجندي إيلياهو، 19 عاماً، من سكان موشاف عيزر في جنوب إسرائيل، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

ووفقا لجيش الاحتلال، وقعت الحادثة في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة. وأثناء عمل هندسي ميداني سقطت أداة هندسية في حفرة تحت الأرض، وأثناء سقوطها، اصطدمت بأداة هندسية أخرى كانت تعمل بالقرب منها، ما أسفر الحادث عن مقتل الجندي.

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