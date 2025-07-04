لجان فنية تعاين كاميرات المراقبة داخل حمامات جيم السيدات بالمحلة

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واصلت النيابة العامة بالمحلة في محافظة الغربية، سماع أقوال صاحب جيم رياضي شهير ومديره الإداري في واقعة تركيب كاميرات مراقبة داخل غرفة حمامات السيدات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأمرت النيابة بندب لجان فنية من الجهات المعنية لمعاينة وفحص تراخيص الجيم الرياضي ومناظرة موقع الكاميرات المركبة بطوابقه، والتأكد من وجود وقائع تلصص وتجسس داخل الأقسام المخصصة للسيدات من عدمه.

وأكد مسئولا الجيم الرياضي في أقوالهما بالنيابة، أن الهدف من تركيب كاميرات مراقبه هو التأمين وليس مشاهده خصوصيات السيدات المترددات على الجيم خلال مواعيد العمل الرسمية، كما نفوا وجود تلك الكاميرا بجدران أو حوائط غرفة حمامات السيدات ولكنها معلقة وظاهرة مثل باقي كاميرات المراقبة في جميع غرف وطوابق الجيم منذ تاريخ إنشائه.

وكان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، قد أصدر توجيهاته إلى رئيس نيابة المحلة بفتح تحقيق في واقعة ضبط كاميرات مراقبه داخل حمام السيدات بجيم شهير بميدان الزراعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين وأخذ أقوال السيدة الضحية وتفريغ كاميرات مراقبه داخل الجيم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان ضباط المباحث الجنائية بالغربية تمكنوا مساء أمس من إلقاء القبض على مالك جيم شهير ومديره الإداري بتهمه ارتكاب فعل خادش للحياء بتركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بمقر الجيم بميدان الزراعة.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وبنقنين الإجراءات الأمنية تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقيادة الرائد أحمد بهاء رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "م .ع"25 سنة ويرافقه المدعو "ن.م"35 سنة بتهمه ارتكاب الفعل الفاضح وتركيب كاميرات مراقبه داخل حمامات السيدات داخل جيم رياضي بميدان الزراعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.