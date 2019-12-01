 أمن سوهاج ينجح في الصلح بين عائلتين بقرية المشاودة - بوابة الشروق
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أمن سوهاج ينجح في الصلح بين عائلتين بقرية المشاودة

تعبيرية
تعبيرية
محمد عبد المجيد
نشر فى : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 12:29 ص | آخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 12:29 ص

شهد اللواء حسن محمود، مساعد أول وزير الداخلية لأمن سوهاج، أمس السبت، الصلح الذي تم بين عائلتي أل "الشمومي" وآل "عمران" بقرية المشاودة بمركز جرجا.

جاء ذلك بحضور نائبا مجلس النواب عن دائرة مركز جرجاة رشدي همام ومحمد إسماعيل، وعمد ومشايخ وكبار العائلات بمركز جرجا، وحضور مميز لرجال الأزهر الشريف، الشيخ عباس شومان، ممثل الأزهر الشريف، ولفيف من المشايخ وعن الكنيسة القمص برسوم والقس كاراس دولف.

من جانبه أكد عباس شومان، ممثل الأزهر في جلسة الصلح، على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف.

وأشار "شومانم" إلى أن هذا الصلح يأتي في إطار اهتمام المحافظة في إرساء الأمن والاستقرار، وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بسوهاج، مؤكدًا على أهمية الالتزام بتعاليم الأديان السماوية، التي تدعو إلى التسامح.

جدير بالذكر أن الخصومة بين العائلتين ترجع إلى ٦ سنوات، راح ضحيتها شخص.


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