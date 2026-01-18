ميلي بوبي براون تفوز بجائزة شخصية العام في حفل Joy Awards

فازت الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية ميلي بوبي براون بجائزة شخصية العام في حفل Joy Awards هذا العام، وقدمت الجائزة الفنانة مايان السيد.

ويشهد الحفل تكريم وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني، والملحن عمرو مصطفى، بالإضافة إلى الفنانة الإماراتية أحلام، والممثل الأمريكي فوريست ويتكر، والممثلة وعارضة الأزياء البريطانية ميلي بوبي براون، والممثل والمنتج الأمريكي جيرمي رينر، والمخرج الكويتي أحمد الدوغجي، ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، ومقدم البرامج السعودي صالح العريض.

وتشهد نسخة «جوي أوورد» هذا العام حضور مجموعة من النجوم العالميين، وهم: ميلي بوبي براون، وجيرمي رينر، وفورست ويتكر، ومريم أوزرلي، وبينار دينيز، وبيتر منساه، وأوسكار إسحاق، وريتشارد شيفر، وشوكرو نجاتي شاهين، وترافيس فيميل، وتوبا بويوكستون، ورون إيلي كوهين، وميلي بوبي براون، وبشرى ديفيلي، وباريش أردوتش، وألكسندر لودفيج، وألفي آلن، وأرون هيلبينج، ولي كونغ جاي، ولي بيونغ هون، ولوك أرنولد، وليز متشيل، ومكسيم ألكسندر، وجيرمي بيفين، وروبي ويليامز، وكان أورجنجي أوغلو، وجيرمي رينر، وهنري جي إم جونز، وكارولين شوفيل، وفورست ويتكر، وساول ألفاريز، ودجيمور هونسو، وهاندة أرتشيل، وهيدز غراهام، وهازل كايا، وشاه روخ خان، وخالد أرغنتش.