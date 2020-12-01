قال الفنان محمد صبحي إن الحركة الثقافية أساس الحفاظ على الهوية، معلقًا: «مرة قلت جملة للحكومة اعملي أعظم تعليم وأنا أهده بمسرحية أو مسلسل أو فيلم».

وأضاف صبحي، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس الاثنين، أن الحفاظ على الهوية يعني عدم التخلي عن التراث، قائلًا إن تكنولوجيا الأفلام الآن لا تساوي كادرًا من مخرجين عظماء أخرجوا الأفلام المصرية التي لازالت تعيش حتى الآن كأفلام صلاح أبو سيف.

وتابع: «إحنا أجيال نمنا من غير عشا وتعبنا أوي لكن عمرنا ما شعرنا بالظلم رغم الظروف الحادة التي عانتها البلد»، مضيفًا أن الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر طلب من المواطنين شرب كوب واحد من الشاي بدلًا من ثلاثة في أحد خطاباته.