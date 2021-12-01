 المتحور الجديد.. لجنة مكافحة كورونا: نتعامل بشفافية ووضوح.. ومستعدون لمواجهته - بوابة الشروق
الأربعاء 1 ديسمبر 2021 1:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

المتحور الجديد.. لجنة مكافحة كورونا: نتعامل بشفافية ووضوح.. ومستعدون لمواجهته


نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 12:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 12:35 ص

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يوجد أي رصد لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مطالبًا المواطنين بالحذر وضرورة التلقيح من أجل الوقاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة" على قناة "Etc"، مساء الثلاثاء، أنّ الدولة تتعامل بشفافية ووضوح مع الملف، وجاهزة للتصدى للمتحور.

وناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي المتحور الجديد .

وأشار إلى أنّ الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهم وسيلة فى الوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته.

ولفت إلى أنّ الدولة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة المتحور الجديد، وهي خطوات في غاية الأهمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك