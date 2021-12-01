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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يوجد أي رصد لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مطالبًا المواطنين بالحذر وضرورة التلقيح من أجل الوقاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة" على قناة "Etc"، مساء الثلاثاء، أنّ الدولة تتعامل بشفافية ووضوح مع الملف، وجاهزة للتصدى للمتحور.

وناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي المتحور الجديد .

وأشار إلى أنّ الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهم وسيلة فى الوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته.

ولفت إلى أنّ الدولة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة المتحور الجديد، وهي خطوات في غاية الأهمية.