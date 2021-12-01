الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون: لم تظهر عليها أعراض

أعلنت الإمارات عن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، لسيدة إفريقية قادمة من بلد إفريقي مرورا بدولة عربية.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية، الأربعاء، أنه تم عزل المصابة ومتابعة حالتها حيث لم تظهر عليها أية أعراض، وتم عزل المخالطين لها واتخاذ كافة الاجراءات الصحية اللازمة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أكدت جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف التحورات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية من خلال التقصي واجراءات الفحوصات اللازمة.

كذلك شددت على أهمية أخذ اللقاح والحصول أيضاً على الجرعة الداعمة حيث تساهم التطعيمات في رفع المناعة والوقاية من الأعراض الشديدة والوفيات خاصة في ظل المتحورات.