قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشتاء يبدأ يوم 21 ديسمبر الجاري، لافتة إلى أن فصل الخريف ينتهي خلال أقل من 3 أسابيع.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، منوهة إلى أنها كانت أعلى من المعدلات بما يتراوح بين 5 إلى 6 درجات.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية من شبه الجزيرة العربية، قائلة إن الحرارة انخفضت بشكل سريع لتسجل العظمى على القاهرة اليوم ْ23 مقابل 33 درجة يوم الاثنين الماضي.

وأرجعت مدير الاستشعار عن بعد بالأرصاد، الانخفاض إلى تعرض مصر لكتلة هوائية من جنوب أوروبا تؤثر برياح شمالية غربية، متوقعة استمرار تأثير تلك الكتلة على مصر على مدار الأسبوع المقبل.

وذكرت أن انخفاض الحرارة خلال تلك الفترة وخاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر طبيعي، مطمئنة المواطنين بأن الطقس مستقر والحرارة ستكون في معدلاتها الطبيعية أيام الخميس والجمعة.

ونفت تعرض البلاد لفرص سقوط أمطار خلال الخميس والجمعة، لكنها ستشهد تكون الشبورة المائية وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة، مختتمة أن الإسكندرية والسواحل الشمالية تشهد هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد المقبل.