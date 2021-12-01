اليابان تبدأ إعطاء جرعات معززة ضد كورونا

بدأت اليابان، اليوم الأربعاء، في إعطاء جرعات معززة ضد كوفيد-19 للأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية قبل ثمانية أشهر على الأقل، وسط مخاوف متزايدة بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن السلطات قدمت الجرعات الثالثة من اللقاح التي طورتها شركة فايزر-بيونتيك للعاملين في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يتلقى كبار السن وغيرهم من اللقاحات المعززة اعتبارًا من يناير المقبل لمنع انتشار العدوى والأعراض الشديدة.

وقررت الحكومة اليابانية إعطاء جرعات معززة بعد أن تبين أن المناعة التي يسببها اللقاح ضد العدوى تتضاءل بمرور الوقت.

وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح مدى فعالية الجرعات المعززة ضد سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا انضمام بلاده إلى دول أخرى في إعطاء الجرعات المعززة.

ورصدت اليابان أمس أول إصابة بسلالة "أوميكرون" التي صنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها "مثيرة للقلق".

وبموجب السياسة الحالية في اليابان، سيكون الأفراد الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر مؤهلين للحصول على جرعة معززة وسيتم تشجيع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة، مثل كبار السن أو أولئك الذين يعملون في المهن عالية الخطورة بشكل خاص على الحصول على جرعة ثالثة.

وفي غضون ذلك، سيستمر إعطاء الجرعتين الأولى والثانية للأشخاص غير المحصنين في البلاد.

وقالت الحكومة اليابانية إن لقاح فايزر هو الوحيد الذي حصل على الموافقة حتى الآن كلقاح معزز، على الرغم من أنها أضافت أن اللقاح المعزز يمكن أن يكون علامة تجارية مختلفة عن الجرعتين السابقتين.

وقامت اليابان بتحصين أكثر من 75 في المئة من سكانها بجرعتين، بينما انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد حيث تم الإبلاغ عن 132 حالة جديدة فقط في جميع أنحاء البلاد أمس الثلاثاء.