ترامب لرئيس دولة أفريقية: ما اسمك؟وما بلدك؟

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في لقطة لافتة للأنظار، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلة اهتمام واضحة برئيس دولة أفريقية يجلس أمامه في البيت الأبيض.

جاء ذلك خلال أول قمة أفريقية مصغرة يعقدها ترامب مع قادة 5 دول أفريقية منذ عودته إلى السلطة.

وقال ترامب لرئيس دولة أفريقية يجلس أمامه في البيت الأبيض: "علينا أن نكون أسرع من ذلك.. جدول أعمالنا مشغول.. أيمكنك ذكر اسمك وبلدك.. شكرا لك".

ويشارك في هذه القمة رؤساء موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، والسنغال بصيرو ديوماي فاي، وغينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وليبيريا جوزيف بواكاي، إضافة إلى رئيس الغابون بريس أوليغي أنغويما.



