أحمد سعد يستعد لإطلاق ألبوم «بيستهبل»

يستعد المطرب أحمد سعد، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، والذي يحمل اسم «بيستهبل»، ويضم عددا من الأفكار الغنائية الجديدة والمختلفة، ومن المقرر أن يطرح الألبوم على جزئين، وذلك خلال الموسم الصيفي الجاري.

وكشف أحمد سعد عن بوستر الألبوم الجديد «بيستهبل»، بنشره عبر حسابه على موقع «انستجرام».

ويضم الجزء الأول من الألبوم، أغنيات (بيستهبل، أخويا، مكسرات، بطة، تاني)، فيما يضم الجزء الثاني أغنيات (شفتشي، اتك اتك، حبيبي ياه ياه، اتحسدنا، بلونة).

ويطلق أحمد سعد الألبوم الجديد خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع إحياء عدد من الحفلات الغنائية الضخمة في مصر وعدد من دول الوطن العربي.