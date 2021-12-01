مجلس الشيوخ في تشيلي يرفض مشروع قانون يقنن الإجهاض حتى 14 أسبوعا

رفض مجلس الشيوخ في تشيلي مشروع قانون كان من شأنه تقنين عمليات الإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.

وتم إسقاط مشروع القانون أمس الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، بفارق ضئيل، حيث صوت 65 لصالحه، فيما عارضه 62 ، وامتنع عضو واحد عن التصويت .

وتسمح البلاد حاليا بإنهاء الحمل فقط في حالات خاصة، كأن يكون ناتجا عن اغتصاب، أو إذا كانت حياة الأم في خطر، أو إذا كان الجنين في وضع لن يسمح لحياته بالاستمرار.

ورغم ذلك، يُعتقد أن الآلاف من عمليات الإجهاض تحدث سرا في البلاد كل عام في العيادات الخاصة أو في أماكن غير معروفة.

وبموجب القانون الحالي، يخضع كل من الأطباء والمريضة للملاحقة القضائية إذا جرت عملية إجهاض.

وفي دولة الأرجنتين المجاورة، صدر في أواخر العام الماضي قانون يسمح بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل.

وفي معظم دول أمريكا اللاتينية الأخرى، يُسمح بالإجهاض في حالات استثنائية فقط.