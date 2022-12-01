كأس العالم… «ريمونتادا ألمانيا» ضد كوستاريكا تقود المنتخبين لتوديع قطر

ودع منتخب ألمانيا بقيادة مدربه هانز فليك، منافسات بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات، بعد فوزه على نظيره الكوستاريكي بأربعة أهداف لهدفين.

وحقق المنتخب الألماني فوزًا صعبًا أمام نظيره الكوستاريكي بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت بالدوحة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

افتتح أهداف المباراة منتخب ألمانيا عن طريق المهاجم سيرجي جنابري في الدقيقة 10، ومن ثم أدرك يلتسين تيجيدا هدف التعادل لمنتخب كوستاريكا في الدقيقة 60، قبل أن يحرز بابلو فارجاس الهدف الثاني لكوستاريكا في الدقيقة 70.

وأضاف كاي هافرتز الهدفين الثاني والثالث لمنتخب ألمانيا في الدقيقتين 73 و 85، قبل أن يختتم أهداف المباراة نيكلاس فولكروج في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بفوز ألمانيا بنتيجة 4 - 2.

وبتلك النتيجة، ودع منتخبا ألمانيا وكوستاريكا منافسات بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات، فيما تأهل منتخبا إسبانيا واليابان إلى الدور ثمن النهائي.