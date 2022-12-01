وزير الخارجية الأمريكي: زيارتي الأخيرة إلى رومانيا تثبت قوة التعاون الثنائي

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن زيارته الأخيرة إلى رومانيا تثبت قوة التعاون الثنائي الوثيق والمستمر في العديد من القضايا، والذي يتجلى في اتحادنا مع حلفائنا وشركائنا في مواجهة حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا.

وقال بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس بمناسبة عيد رومانيا الوطني: علاقتنا قوية لأنها مبنية على القيم المشتركة والالتزام المتبادل بالسلام والازدهار لشعبينا وللناس في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن لهذا العام طابعا خاصا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ورومانيا.

وأفاد بلينكن بأنه يتطلع إلى تنمية شراكة واشنطن وبوخارست بشكل أقوى في العام المقبل.

واختتم بيانه قائلا: "أتمنى لشعب رومانيا يومًا وطنيًا سعيدًا للغاية، قائلا: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب رومانيا بمناسبة مرور أكثر من 100 عام على يوم الاتحاد العظيم".