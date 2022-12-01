بابا الفاتيكان يزور الكونغو وجنوب السودان مطلع 2023

أعلن الكرسي الرسولي، اليوم الخميس، أن بابا الفايتكان فرنسيس الأول سيقوم بجولة أفريقية تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان مطلع عام 2023.

ولم يتمكن البابا من القيام بهذه الرحلة في وقت سابق العام الجاري بسبب مشاكل صحية.

واستخدم زعيم الكنيسة الكاثوليكية كرسيا متحركا مدولبا خلال الأشهر الماضية بسبب حالة متفاقمة في ركبته.

وخلافا لخطط تم إعلانها في يوليو، يضم برنامج الرحلة الجديد العاصمتين كينشاسا، من 31 يناير إلى الثالث من فبراير، ثم جوبا من الثالث وحتى الخامس من فبراير.

ولن تتضمن زيارة البابا للكونغو مدينة جوما، شرقي البلاد، قرب الحدود مع رواندا وأوغندا، والتي كانت تشملها خطة الزيارة في الصيف. ويريد البابا، عوضا عن ذلك، مقابلة أشخاص من تلك المنطقة ومن ضحايا العنف، في كينشاسا.

ويرافق البابا في الجزء الثاني من الرحلة إلى جنوب السودان كبير أساقفة كانتربري وزعيم الكنيسة الإنجيلية جاستن ويلبي، ورئيس كنيسة أسكتلندا إيان جرينشيلدز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن الزعماء الثلاثة يعتزمون مقابلة ممثلي الكنائس المحلية وضحايا الحرب الأهلية في مخيم للنازحين، وترأس قداس كبير في الهواء الطلق من أجل السلام.