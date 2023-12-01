عمرو أديب بعد انخفاض الدولار في السوق السوداء: لم يعد لقواعده سالما

قال الإعلامي عمرو أديب، إن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء كما حدث في الساعات الماضية أمر مجهول السبب، مؤكدا أنّ مستقبله بين ارتفاع وانخفاض غير معلوم.



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «الحالة اللي كانت موجودة كإن حد عنده إنسان عزيز عليه في غرفة الإنعاش.. الناس مكنتش مصدقة إن سعر الدولار نِزل».



وتابع: «الناس كانت بتقول دي إشاعة والسعر هيطلع تاني.. إيه المشكلة إن السعر ينزل، مفيش عملة بتفضل ترتفع على طول».



وأشار إلى أنّ هناك من وصف الدولار بأنه انهار ولم يعد له قيمة، في حين هناك من شكّك في هبوطه، موضحا أن هناك حاجزا لسعر الدولار في السوق السوداء وهو 45 جنيها، واعتبر أنّه من غير المعروف مصير قيمته.



ولفت إلى أنه ممن يفضلون انخفاض سعر الدولار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وأوضح أن الدولار يتوقف حاليا في المرحلة الوسطى بعد ارتفاعه كثيرا وصولا إلى انخفاضه بعض الشيء، لكنه عقب: «الدولار لم يعد لقواعده سالما»، في إشارة إلى أنّه لم يعد إلى متوسط السعر الذي كان قائما قبل الارتفاع الكبير.



وأشار إلى تصريحات بعض المسئولين بخصوص أن أزمة الدولار إلى زوال، متسائلا عن تأثير ذلك على الأسعار وسبب عدم انخفاضها جراء ذلك.