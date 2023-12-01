أشرف زكي عن اتفاق عرض الدراما المصرية بالهند: آن الأوان نقتحم السوق العالمي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن إبرام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقا لعرض ألف حلقة من الدراما التلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم؛ يعد نقلة كبرى أمام الدراما التلفزيونية والفن المصري، واصفا ذلك بـ «الإنجاز الكبير».

وثمن خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، جهود الشركة المتحدة بإعادة إحياء تلك الخطوة التي تأخرت كثيرا، موضحا أن الاتفاق سيشهد دبلجة الأعمال الدرامية المصرية إلى اللغة الهندية.

وأضاف أن الشعب الهندي يهوى الفن والدراما ويمثل حالة خاصة حيث يتجاوز تعداد سكانه مليار نسمة، فضلا عن انتشاره بجميع قارات العالم، معقبا: «آن الأوان أن نقتحم السوق العالمي، مصر هوليود الشرق ونحن في أشد الحاجة لهذه الخطوة».

وأوضح أن خطوة تسويق الدراما التلفزيونية من شأنها أن تمنح الفن المصري فرصة الظهور أمام الغرب واستعراض التراث الدرامي الأصيل والثقافة المصرية أمام شعوب العالم، متوقعا أن يجري عرض الدراما القديمة إلى جانب الأعمال الحديثة.