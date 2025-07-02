إنتر ميامي يسعى لتأمين بقاء ميسي حتى مونديال 2026

بدأ نادي إنتر ميامي الأمريكي مفاوضاته الرسمية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بهدف تجديد تعاقده وضمان استمراره مع الفريق حتى موعد كأس العالم 2026 على أقل تقدير.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الطرفين عقدا جلسة أولى لبحث تفاصيل التجديد، وسط مؤشرات إيجابية على إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير عن اهتمام من بعض الأندية، خاصة في الدوري السعودي، بضم ميسي، ما دفع إدارة إنتر ميامي إلى التحرك سريعًا للحفاظ على نجمها الأول.

ورغم الأجواء الإيجابية في الجلسة الأولى، إلا أن النجم الأرجنتيني يبحث عن تحسين راتبه في العقد الجديد، في ظل شعبيته وتأثيره الكبير داخل وخارج الملعب.

ويُذكر أن عقد ميسي الحالي مع إنتر ميامي ينتهي في ديسمبر المقبل، ما يضيف مزيدًا من الضغط على إدارة النادي لحسم ملف التجديد في أقرب وقت.