الهولندي داني ماكيلي حكما لمواجهة الهلال وفلومينينسي في مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة مواجهة الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويُقام اللقاء في العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبل، بتوقيت القاهرة، في افتتاح مباريات دور الثمانية للبطولة.

ويُعاون ماكيلي في إدارة المباراة الحكمان الهولنديان هيسيل ستيجسترا وجان دي فريس كمساعدين، بينما تم تعيين سعيد مارتينيز حكمًا رابعًا، ووالتر لوبيز حكمًا خامسًا.

وتُعد هذه المباراة هي الثالثة التي يديرها ماكيلي في مشاركاته بكأس العالم للأندية، إذ سبق له إدارة مواجهة الهلال ضد باتشوكا، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بهدفين دون رد، بالإضافة إلى لقاء فلامنجو البرازيلي أمام الترجي التونسي، والذي حسمه الفريق البرازيلي بثنائية نظيفة.

وكان فريق فلومينينسي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر بوروسيا دورتموند الألماني (7 نقاط)، بينما حل الهلال وصيفًا في مجموعته الثامنة بنفس الرصيد من النقاط، خلف ريال مدريد الإسباني.

وفي دور الـ16، تخطى فلومينينسي نظيره إنتر ميلان الإيطالي بالفوز عليه 2-0، بينما تأهل الهلال بعد مباراة مثيرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، حسمها لصالحه بنتيجة 4-3 بعد التمديد إلى الوقت الإضافي.