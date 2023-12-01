نيويورك تايمز: موقف واشنطن تجاه غزة أظهر نهجها الانتقائي فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال أن الولايات المتحدة، من خلال دعمها لإسرائيل في الصراع في قطاع غزة، أظهرت للعالم نهجها الانتقائي فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي.

وذكر كاتب المقال بن رودس، نائب مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لشؤون الأمن القومي أن "الولايات المتحدة في قطاع غزة، دعمت العملية العسكرية الإسرائيلية، التي أسفرت عن مقتل مدنيين. وقد أظهر هذا مرة أخرى لجزء كبير من العالم أننا انتقائيون في التزامنا بالقانون والأعراف الدولية".

وشدد على أن هناك اليوم إحياء للاستبداد والقومية العرقية في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن السياسة والجغرافيا السياسية أصبحت لعبة محصلتها صفر. وفي هذا العالم الحق إلى جانب الأقوى.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق إلى أن واشنطن وجدت نفسها في موقف صعب بسبب دعمها لإسرائيل عندما صدم المجتمع الدولي بمقتل المدنيين في قطاع غزة.

وأفادت شبكة "إن بي سي" نيوز نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة تخشى أن تجد نفسها معزولة بسبب انتقادات المجتمع الدولي لموقفها فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط.