ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى «قلعة الجبل -2»

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اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى (قلعة الجبل -2) الذى تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة العمانية.

واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية.

اشتمل التدريب على عدد من الأنشطة التى تضمنت تنفيذ عددا من الرمايات غير النمطية من أوضاع الرمى المختلفة التى أبرزت الدقة والمهارة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان لاقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات وتحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية وتقديم الإسعافات الأولية وإنقاذ المصابين واستعادة السيطرة على المدينة.

وألقى اللواء أركان حرب عبدالقادر عمارة حبيب قائد قوات الصاعقة كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة فى التدريب.

وأشار إلى أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية للقوات الخاصة، مشيداً بما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية وقدرة على تنفيذ أعمال مشتركة بكفاءة واقتدار.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والعمانية والملحق العسكرى العمانى بالقاهرة.