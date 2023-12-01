صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية

دوت صفارات الإنذار، صباح الجمعة، في العديد من المستوطنات الإسرائيلية بغلاف قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة التي استمرت 7 أيام بين تل أبيب وفصائل المقاومة الفلسطينية.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس" إن "صفارات الإنذار تدوّي في جنوب إسرائيل".



فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن صفارات الإنذار دوّت أيضًا في مدينة عسقلان.



وأضافت أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات "العين الثالثة" و"نيريم" و"ناحال عوز"، وغيرها من مستوطنات غلاف غزة.



كما قال الجيش في بيان: "متابعةً لتفعيل الإنذارات في كيبوتس حوليت تم رصد إطلاق عدة قذائف من قطاع غزة نحو إسرائيل، ولم يتم اعتراضها وفق السياسة المتبّعة".



وكان جيش الاحتلال قد زعم في بيان أن "حماس خرقت الاتفاق (الهدنة) وقامت بإطلاق القذائف نحو إسرائيل".



من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال تعليمات جديدة للدراسة في تل أبيب والمدن المحيطة بها وسط إسرائيل.



وأضافت: "تنتظم الدراسة فيها فقط في الأماكن التي فيها غرف محصنة".



وتابعت: "ومن بين المدن الذي تسري عليها التعليمات الجديدة: تل أبيب والمدن المحيطة بها وأشدود ورحوفوت ويافنة".



وانتهت رسميا، صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام.



وشنت المدفعية والبوارج والطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة.



كما اندلعت اشتباكات بين عناصر الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع، وفي محاور التوغل المختلفة بمدينة غزة ومناطق محافظة الشمال.