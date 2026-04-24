استشهاد فلسطينيين اثنين بغارة إسرائيلية على مدينة غزة

أستشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر، الجمعة، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين بحي النصر غربي مدينة غزة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بعد حرب إبادة جماعية خلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء في مدينة غزة للأناضول، بوصول جثماني شهيدين وإصابات متفاوتة (لم يذكر عددها)، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين في حي النصر.

وفي 14 أبريل الجاري، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف النار، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 972 فلسطينيا وإصابة 2235 آخرين، وفق وزارة الصحة بالقطاع.