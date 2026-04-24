قال وزير ‌الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم ⁠الجمعة، إن إيران لديها فرصة لعقد "صفقة جيدة" مع الولايات ‌المتحدة، ⁠وإن البحرية الأمريكية أعادت ⁠34 سفينة من مضيق ⁠هرمز ⁠حتى الآن.

وأضاف هيجسيث أن "الحصار الأمريكي على إيران يشتد"، مؤكدا أنه "لن تمر أي سفن إيرانية في هذه المنطقة وسيتواصل الحصار الذي أصبح دوليًّا".

وقال وزير الحرب الأمريكي إن "الحرس الثوري يتصرفون كقراصنة وإرهابيين"، مؤكدا: " سندمر أي قوارب إيرانية تقوم بزرع الألغام في مضيق هرمز".

وأضاف هيجسيث أن "هناك سفنا تمر عبر مضيق هرمز"، مشددا على أنه "إن حصلت أية محاولات لزرع المزيد من الألغام فسيكون ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار".

وقال الوزير الأمريكي إن "إيران لن تحصل على قنبلة نووية"، و"الوقت ليس في صالح إيران"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف هيجسيث أن "أوروبا وآسيا استفادتا من الحماية الأمريكية لعقود وقد انتهى وقت الاستفادة المجانية"، مشيرا إلى أن "أوروبا في حاجة إلى مضيق هرمز أكثر بكثير مما نحتاجه نحن. الولايات المتحدة لديها الكثير من الطاقة".

وفي الوقت ذاته أعرب وزير الحرب الأمريكي عن ترحيبهم بجهود أوروبية جادة للقيام بشيء حيال مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه لا تكهنات بشأن الجدول الزمني لإزالة الألغام من مضيق هرمز.