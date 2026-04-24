غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان

أغلقت لجان انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان أبواب التصويت أمام الناخبين في الخامسة مساء اليوم.

وأجريت عن طريق الاقتراع السرى المباشر على التطبيق الإلكتروني المنشأ من قبل النيابة الإدارية باستخدام بطاقات انتخاب إلكترونية بها أسماء المرشحين حسب أقدمية القيد.

تضمنت القوائم النهائية للمرشحين ١٤٠ مرشحا يتنافسون على مختلف المستويات في النقابة العامة والنقابات الفرعية من بينهم ۳۲ مرشحا يتنافسون على مقاعد النقابة مجلس العامة مقسمين إلى ١٤ مرشحا لمقاعد النقابة العامة فوق وتحت السن و ۱۸ مرشحا المقاعد المناطق الست و ۱۰۸ مرشحين لمقاعد النقابات الفرعية.

ويتنافس ٦ مرشحين على مقاعد النقابة العامة أكثر من ١٥ سنة قيد، و 8 مرشحين على مقاعد أقل من ١٥ سنة قيد، وعلى مستوى المناطق الجغرافية الست، يتنافس مرشحان فقط في مناطق القاهرة والجيزة وشرق الدلتا ، وجنوب الصعيد، و ٥ مرشحين المنطقة شمال الصعيد، و٣ مرشحين لغرب الدلتا، و مرشحين لوسط الدلتا.

وحددت اللجنة المشرفة على الانتخابات البطاقة باللون الأبيض العضوية النقابة العامة تحت وفوق السن، حيث يتم اختيار ٣ مرشحين لكل مستوى بينما حددت البطاقة باللون الأخضر العضوية المنطقة حيث يتم اختيار مرشح واحد فقط لكل منطقة من المناطق ال6، أما اللون الأزرق فتم تحديده لعضوية مجلس النقابة الفرعية، مرشح أكثر من ١٥ عاما ومرشح أقل من ١٥ عاما.