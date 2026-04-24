السيد البدوي يشكل اتحاد الفلاحين الوفدي

- رئيس الوفد: تكليف الاتحاد بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب لوضع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية ورصد المشكلات الميدانية التى تواجه المزارعين

- البدوي: الاتحاد يدافع عن حقوق الفلاحين ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية

أصدر الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، قرارًا رقم 83 لسنة 2026 بتاريخ 23 أبريل 2026، بتشكيل اتحاد الفلاحين الوفدي، باعتباره كيانًا تنظيميًا مهنيًا داخل الحزب، يهدف إلى تمثيل الفلاحين والمزارعين والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لنص المادة الأولى.

وحدد رئيس الوفد، في المادة الثانية، اختصاصات الاتحاد، والتي جاء في مقدمتها اقتراح السياسات الزراعية والغذائية للدولة، وإعداد المذكرات والمقترحات التشريعية الخاصة بالقطاع الزراعي، إلى جانب رصد المشكلات الميدانية المختلفة مثل الأسعار والمياه والأسمدة والتسويق، والمشاركة في صياغة السياسات الزراعية، وإعداد رؤى وبرامج للحزب، والتعاون مع الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ للعمل على وضع منظومة أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية قبل زراعتها، من خلال تسعير عادل للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والقطن والذرة، مع دعم مستلزمات الإنتاج وإدارة الموارد المائية، والتعاون مع بيت الخبرة الوفدي لإعداد أوراق سياسات.

ونصت المادة الثالثة على تعيين حسين عبدالرحمن أبو صدام رئيسًا لاتحاد الفلاحين الوفدي.

كما تقرر، وفق المادة الرابعة، تعيين حاتم محمد أحمد عبد الرحمن نائبًا لرئيس الاتحاد.

وأكدت المادة الخامسة تبعية الاتحاد لرئيس الحزب مباشرة في ممارسة أعماله واختصاصاته.

وأشارت المادة السادسة إلى أن الاتحاد يُعد هيئة استشارية وتنظيمية مختصة بشؤون الزراعة والفلاح المصري.

وأضافت المادة السابعة أن المكتب التنفيذي للاتحاد يتكون من رئيس المجلس والسكرتير العام ونواب الرئيس ورؤساء اللجان المتخصصة، على أن يصدر بتشكيل اللجان واختصاصاتها قرار من رئيس الاتحاد وفقًا لاحتياجات العمل، بعد موافقة واعتماد رئيس الحزب.