المعهد العالي للسينما ينظم ملتقى قسم التصوير 2024 ويكرم رواد التصوير السينمائي

نظم اليوم المعهد العالي للسينما تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف كل من الأستاذة الدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد، والأستاذ الدكتور محمد شفيق، رئيس قسم التصوير، "ملتقى قسم التصوير 2024"، وهو لقاء متميز يجمع بين خريجي وطلبة قسم التصوير بالمعهد.

وصرح الدكتور محمد شفيق قائلًا: "لطالما كان المعهد العالي للسينما هو البيت الكبير الذي يجمعنا، والذي نمت وتطورت أفكارنا واكتملت شخصياتنا الفنية داخل جدرانه".

كذلك تقدمت الدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد، بخالص الشكر والامتنان لكل القامات من خريجي المعهد، الذين ساهمت أعمالهم وإبداعاتهم في إثراء الصورة السينمائية والدراما التلفزيونية.

وأعربت الدكتورة غادة جبارة عن سعادتها بهذا الحدث الهام الذي يجمع أجيالًا متعددة بثقافات وخبرات متنوعة. وأضافت أن الدكتور شوقي علي محمد، أستاذ التصوير السينمائي الراحل والعميد السابق للمعهد، كان دائمًا يجمعنا في لقاء سنوي.

وتابعت: اليوم، يجمعنا البيت الكبير، المعهد العالي للسينما، في ذكرى ميلاده ولقاء هام لتكريم عمالقة ساهموا في تشكيل ثقافتنا السينمائية، ولنستمع ونتحاور حول طموحات وإنجازات الأجيال الجديدة.

أقيم الملتقى بالمبنى الجديد للمعهد العالي للسينما، حيث بدأت الفعاليات بالتقاط صورة جماعية، تلاها معرض للصور الفوتوغرافية. وشهدت بعد ذلك قاعة الدولبي بداية الحفل بفيلم قصير عن المعهد بعنوان "ترانزيت".

أعقب ذلك حوار مفتوح عن بدايات فن التصوير السينمائي مع المصور السينمائي الكبير سعيد شيمي، ثم لقاء آخر بعنوان "الذكاء الصناعي وصناعة السينما" أدار الحوار الدكتور مايكل جورجي، أستاذ قسم التصوير بالمعهد، بالإضافة إلى لقاء هام آخر بعنوان "التحديات التي يواجهها مدير التصوير في مصر".

وشارك فيه نخبة من أبرز مديري التصوير في مصر، وهم سامح سليم، أيمن أبو المكارم، إسلام عبد السميع، وعزمي الرحماني.

وأخيرًا، تقديرًا لدور جيل ساهم بخبرته وتاريخه وعلمه في تطوير فن التصوير في مصر، قام المعهد العالي للسينما بتكريم مجموعة من الرواد، وهم: محمد رفعت، سعيد شيمي، سمير فرج، ماهر راضي، شوقي علي محمد، وسمير سعد الدين.