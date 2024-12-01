شعبة المستوردين: تكاليف احتياجات الأسرة المكونة من 4 أفراد ما بين 6 و10 آلاف جنيه شهريا

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن كل أسرة مكونة من 4 أفراد تحتاج شهريا من 6 لـ 10 آلاف جنيه كحد أدنى لتدبير السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت ولحمة ودواجن وأسماك وخضروات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن التجار الذين وصفهم بالجشعين اعتمدوا على تخزين المنتجات للتحكم في الأسعار، مشيرا إلى أن سمعة التجارة تكون في الأمانة والمبادرة بالمصداقية.

وأشار إلى الحكومة تعمل على توفير المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، عبر السيارات المتنقلة والأسواق والمعارض.

ولفت بشاي إلى أن بعض التجار بالغوا في تسعير بعض المنتجات وعلى رأسها السكر والزيت والأرز، مشددا على أن الشائعات بوجود نقص في السلع سبب من الأزمات التي تعرضت لها الدولة.

وشدد على أن أسعار السلع بأسواق اليوم الواحد تصل لـ30%، خاصة أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على السلع.