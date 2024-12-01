فيلم معطر بالنعناع يمثل مصر في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

يشارك الفيلم المصري"معطر بالنعناع" بالمسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في دورته الـ 21، التي تنعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري إلى 7 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إخراج محمد حمدي، وبطولة: علاء الدين حمادة، ومهدي أبو بهات، وعبد الرحمن زين الدين، وحاتم مصطفى، ويتناول قصة طبيب عمره 30 عاما، يزوره صديق في عيادته، يعاني من أزمة صحية غريبة، تجعلهما في كابوس من المطاردات في رحلة بحثهما عن السلام.

وينافس في برنامج المسابقة الرسمية على جائزة النجمة الذهبية، 14 فيلما روائيا طويلا، تعد الأولى أو الثانية لمخرجيها، منها: "الذئاب تأتي دائما في الليل" لغابرييل برادي (أستراليا)، و"البحر البعيد‎" لسعيد حميش بن العربي (المغرب)، و"أحد تلك الأيام التي مات فيها هيمي" لمراد فرات أوغلو (تركيا)، و"القرية المجاورة للجنة" للمخرج مو هاراوي (الصومال)، و"الكوخ" لسيلفينا شنيسر (الأرجنتين، البرازيل)، و"العواصف" لدانيا ريموند (فرنسا، بلجيكا).

ذلك بالإضافة إلى: "ينعاد عليكو" لإسكندر قبطي (فلسطين)، و"جاين أوستن دمرت حياتي" للمخرجة لورا بياني (فرنسا)، و"تحت البركان" لداميان كوكر (بولندا)، و"ملزمة في السماء" لهيو شين (الصين)، و"ما - صرخة الصمت" لتي ماو ناينك (ميانمار)، و"سودان يا غالي" لهند المدب (تونس)، و"نهاية سعيدة" لنيو سورا (اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية).

وتضم لجنة تحكيم الدورة الـ 21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، أسماء بارزة في السينما العالمية، إذ يترأسها المخرج الإيطالي لوكا جوادانيينو، بعضوية كل من: المخرج الإيراني علي عباسي، والمخرجة الهندية زويا أختر، والمخرج الأرجنتيني سانتياغو ميتري، والممثلة الأمريكية باتريشيا أركيت، والممثلة البلجيكية فيرجيني إيفيرا، والممثل الأسترالي جاكوب إيلوردي، والممثل البريطاني أندرو غارفيلد، والممثلة المغربية نادية كندة.