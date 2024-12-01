تشهد مدينة الأقصر، الخميس المقبل، انطلاق فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الرابعة عشرة، بساحة ميدان مسجد أبو الحجاج الأقصري.

وينظم المهرجان الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويقام من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان ومخرجه.

وقال الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،، إن الهيئة حريصة على إقامة المهرجان القومي للتحطيب؛ لأهميته الكبرى على خارطة الثقافة المصرية، وكون اللعبة جزءا من التراث الشعبي العريق والمعبر عن الهوية المصرية بامتدادها تاريخيا.

وأضاف ناصف، أن المهرجان يعد إثراءًا للموسم السياحي الحالي بمحافظة الأقصر في ضوء خطط وبرامج وزارة الثقافة، كما يشهد تكريم عدد من الرموز الثقافية والفنية التي ساهمت في دعمه وتأسيسه سواء من داخل هيئة قصور الثقافة أو خارجها.

وأكد الفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان، أن المهرجان هذا العام يشارك به مجموعة من شيوخ اللعبة ولاعبي التحطيب من الأقصر ومحافظات الصعيد، كما يشهد عروضا فلكلورية تقدمها 7 فرق تابعة لقصور الثقافة وهي: بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

وأوضح الشافعي، أن حفل افتتاح المهرجان، يتضمن عرضا فنيا يجمع بين لاعبي التحطيب وشيوخ اللعبة والفرق الفنية التابعة للهيئة، بمصاحبة فرق المزمار البلدي وفرقة النيل، ومن اليوم التالي تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج باقي أيام المهرجان، بدءا من الثالثة عصرا، فيما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية في السادسة مساء.