انقطاع الكهرباء في مناطق بأوكرانيا جراء قصف روسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، إن روسيا قصفت منشآت الطاقة في أوكرانيا بمئات المسيرات والعشرات من الصواريخ في أحدث هجماتها العنيفة لشبكة الكهرباء في البلاد.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينيرجو) إن الكهرباء انقطعت في ثماني مناطق بعد القصف.

وأعلنت شركة "دي تي إي كيه"، أكبر شركة كهرباء خاصة في البلاد، انقطاع الكهرباء في العاصمة كييف، وأنها اضطرت لوقف التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة بولتافا بوسط البلاد جراء القصف.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن روسيا استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيرة و37 صاروخا، من بينها عدد كبير من الصواريخ الباليستية، في هجوم شنته على أوكرانيا خلال الليل.

وأضاف زيلينسكي: "هذا الخريف يستغل الروس كل يوم لضرب بنيتنا التحتية الخاصة بالطاقة".

وكانت شبكة الطاقة الأوكرانية بين المواقع الرئيسية التي تستهدفها روسيا، وتزداد الهجمات فيما تقترب شهور البرد القارس في إستراتيجية روسية يصفها المسئولون الأوكرانيون بـ "استخدام الشتاء سلاحا".

ولكن روسيا تقول إنها لا تستهدف إلا المواقع ذات القيمة العسكرية.