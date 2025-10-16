صحة غزة: 23 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 29 شهيدًا، توزعوا كالآتي: (22 شهيد انتشال، و3 شهداء متأثرين بإصابتهم، و4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال)، إضافة إلى 10 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 67 ألفًا و967 شهيدًا، و170 ألفًا و179 إصابة.

ونوهت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ 23، موضحة أن عدد الإصابات بلغ 122، والشهداء الذين انتشلت جثامينهم 381.

وأشارت إلى استلام 30 جثة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من الاحتلال 120 جثة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.