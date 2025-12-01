رئيسة الجمعية الأمريكية للمحاسبة تقدم رؤية شاملة لمستقبل مهنة المحاسبة بتجارة عين شمس

عميد التجارة بجامعة عين شمس: نربط طلابنا وخريجينا بأحدث التطورات العالمية في المهنة

شهدت كلية التجارة جامعة عين شمس، استضافة الدكتورة إيفون هينسون، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للمحاسبة AAA وناشرة مجلة Accounting Review المرموقة، والدكتورة أمل حسان، مديرة شئون العضوية بالجمعية الأمريكية للمحاسبة، في محاضرة علمية بعنوان: "تشكيل مستقبل التعليم المحاسبي ومهنة المحاسبة".

وجاءت هذه الفعالية تحت رعاية من الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة أماني أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبرعاية وتنسيق مباشر من الدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة، وبإشراف الدكتور تامر راضي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مرسي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وعُقدت الندوة، في قاعة علي لطفي بالكلية، بحضور مكثف شمل لفيفا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب الدراسات العليا والباحثين، مما خلق تفاعلاً ثرياً خلال الحوار.

وقدمت الدكتورة هينسون، التي تشغل منصبها القيادي منذ سبتمبر 2020 وتمتلك خبرة تمتد لعدة عقود بين الأوساط الأكاديمية والمهنية، سردا ثريا لمسيرتها، بدءا من عملها في شركة "آرثر أندرسن"، مرورا بحصولها على الدكتوراه وعملها كأستاذة ثم عميدة في جامعة "ويك فوريست" لأكثر من 18 عاما، ووصولا إلى دورها كأكاديمية مقيمة في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين الدولية (AICPA)؛ مما أتاح لها رؤية شاملة لقطاع المحاسبة.

وتناولت عددا من المحاور الحيوية التي شكلت حوارا مثمرا مع الحضور، تمثلت في: الدور الحيوي للبحث الأكاديمي كأداة فاعلة في تطوير مهنة المحاسبة وتغيير معاييرها.

واستشهدت بتجربتها الشخصية في الإدلاء بشهادة أمام الكونجرس الأمريكي لدعم تعديل بعض هذه المعايير، والتحديات والفرص التي واجهتها كامرأة في مجال المحاسبة والقيادة الأكاديمية، وثورة الذكاء الاصطناعي وتأثيراته المتوقعة على نطاق ومهارات مهنة المحاسبة، مع التركيز على الإطار الأخلاقي لاستخدام هذه التقنيات، وأهمية التعاون الوثيق بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات المهنية لدفع عجلة التطوير في المجال.

وأكد الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية، أن هذا اللقاء التاريخي يندرج في إطار استراتيجية كلية التجارة بجامعة عين شمس والتي تهدف إلى ربط طلابها وخريجيها بأحدث التطورات العالمية، وتعزيز الشراكات الدولية مع أبرز المؤسسات المهنية الرائدة في العالم، لإعداد جيل جديد من المحاسبين والباحثين قادر على المنافسة عالمياً.

وفي ختام الفعالية، قدم الدكتور تامر راضي وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور محمد مرسي وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة، درع الكلية الى الدكتورة إيفون هينسون على محاضرتها الثرية والملهمة، والتي أثرت الحوار الأكاديمي وأضاءت على مستقبل المهنة.