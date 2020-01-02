هديل هلال

اختتم الإعلامي خالد أبو بكر حلقة برنامج «كل يوم» التي دار فيها حوارًا ما بين حسام الخولي القيادي بحزب مستقبل وطن، وضياء داود عضو تكتل «25/30» النيابي، وجهاد سيف نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، قائلًا: «أول يوم في السنة الجديدة ضياء الدين داود جه واتكلم وقال كل اللي عاوزه، يمكن الوقت لم يسعفنا لكن المرة القادمة أعدك بلقاءات كثيرة».

وقاطعه داود متسائلًا: «في مرة جاية؟»، لتجيبه الإعلامية بسمة وهبة: «ده دليل على قمة الديمقراطية، قولنا الرأي والرأي الآخر وهنفضل فيه طول الوقت».

وتابع الإعلامي خالد أبو بكر: «كانت هناك اعتبارات أمنية واقتصادية تتعلق بالأمن القومي المصري، وأتمنى أن نتفق على جزء من هذه التعريفات».

واستطرد: «الآن وقد استقرت الدولة وأصبح هناك اقتصاد من وجهة نظري عفيًا، واستقرار للمؤسسات، آن الأوان لفتح المجل السياسي ومن هنا تأتي أهمية الاستماع للرأي والرأي الآخر».