 خالد أبو بكر يحتفي باستضافة ضياء داود.. وبسمة وهبة: قمة الديمقراطية - بوابة الشروق
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خالد أبو بكر يحتفي باستضافة ضياء داود.. وبسمة وهبة: قمة الديمقراطية


نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 12:41 ص | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 12:46 ص

هديل هلال

اختتم الإعلامي خالد أبو بكر حلقة برنامج «كل يوم» التي دار فيها حوارًا ما بين حسام الخولي القيادي بحزب مستقبل وطن، وضياء داود عضو تكتل «25/30» النيابي، وجهاد سيف نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، قائلًا: «أول يوم في السنة الجديدة ضياء الدين داود جه واتكلم وقال كل اللي عاوزه، يمكن الوقت لم يسعفنا لكن المرة القادمة أعدك بلقاءات كثيرة».

وقاطعه داود متسائلًا: «في مرة جاية؟»، لتجيبه الإعلامية بسمة وهبة: «ده دليل على قمة الديمقراطية، قولنا الرأي والرأي الآخر وهنفضل فيه طول الوقت».

وتابع الإعلامي خالد أبو بكر: «كانت هناك اعتبارات أمنية واقتصادية تتعلق بالأمن القومي المصري، وأتمنى أن نتفق على جزء من هذه التعريفات».

واستطرد: «الآن وقد استقرت الدولة وأصبح هناك اقتصاد من وجهة نظري عفيًا، واستقرار للمؤسسات، آن الأوان لفتح المجل السياسي ومن هنا تأتي أهمية الاستماع للرأي والرأي الآخر».


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