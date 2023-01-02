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وزيرة الدفاع الألمانية تواجه انتقادات بسبب خطاب الألعاب النارية للعام الجديد

برلين - د ب أ
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:44 ص

واجهت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، اليوم الاثنين، مطالب بإقالتها بعد خطاب ألقته بمناسبة العام الجديد، والذي أشارت فيه إلى حرب أوكرانيا بينما كانت الألعاب النارية تنطلق في الخلفية.

وكتبت النائبة البرلمانية عن الحزب المسيحي الديمقراطي سيراب جولر على "تويتر" للمستشار أولاف شولتس: "الخطاب حول الحرب مع الألعاب النارية في الخلفية ليلة رأس السنة الجديدة يتوج فقط سلسلة من الإحراجات لها".

وأضافت جولر الخبيرة في شؤون الدفاع أن كل دقيقة يحتفظ فيها المستشار بلامبرشت في حكومته تتسبب في مزيد من الضرر لسمعة البلاد الدولية، وقالت: "من سيأخذنا على محمل الجد بعد الآن؟".

وشاركت لامبرشت أمس الأحد مقطع فيديو على حساب خاص على "إنستجرام" قامت خلاله بتقييم عام 2022.

وكان يصعب أحيانا سماع بعض العبارات التي أدلت بها في الفيديو بسبب دوي الألعاب النارية التي جرى إطلاقها ليلة رأس السنة الجديدة، والتي تداخلت مع إشارتها إلى "حرب مستعرة في وسط أوروبا" وشكرها لعمال الطوارئ.


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