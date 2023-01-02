عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بقطاع الزراعة وتخصيص الأراضي للمنفعة العامة.



ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب، بشأن عدم إصدار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خطابات للسير في إجراءات تسجيل المساحات التي تم شراءها بالمزاد العلني بمنطقة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية رغم سداد ثمنها بالكامل.



كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب فؤاد أباظة، بشأن مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توفير أرض بديلة للشركة العقارية المصرية بعد سحب الأراضي المخصصة لها بمنطقة سيدي عبد الرحمن لتعويض الأفراد والشركات الذين اشتروا أراضي من الشركة للاستثمار الزراعى وسدادهم جدية الحجز، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن عدم موافقة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بمركز ميت سلسبيل بمحافظة الدقهلية على إقامة مدرسة "محمود نبيه" للتعليم الأساسي بقرية الجوابر لخدمة المواطنين رغم إنهاء جميع إجراءات تخصيص المساحة المطلوبة لإنشاء المدرسة.



وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب بهاء الدين أبو الحمد، بشأن مطالبة وزارة الزراعة بالموافقة على إقامة معهد أزهري للفتيات على أرض متبرع بها بناحية الزنية بحري محافظة الأقصر، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن سرعة إنهاء إجراءات استبدال قطعة أرض تم شراءها من الإصلاح الزراعي بقرية شوبك بسطة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بقطعة أخرى بقرية بردين لإقامة مدرسة.



من جانبه، أكد النائب هشام الحصري رئيس اللجنة خلال الاجتماع، بأن اللجنة ستتابع توصياتها بشأن ردود المسؤولين علي طلبات الإحاطة وتنفيذ توصياتها الصادرة بشأن تلك الطلبات.



وقال الحصري، إن اللجنة لا تدخر جهدا في بحث ودراسة مختلف القضايا المتعلقة بقطاعي الزراعة والري.