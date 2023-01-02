مسؤول فلسطيني: سنرد على أي عقوبات إسرائيلية جديدة بالمثل

قال مسؤول فلسطيني، اليوم الإثنين، إن السلطة الفلسطينية سترد على أي عقوبات إسرائيلية ضدها على خلفية توجهها للمؤسسات الدولية، بخطوات مماثلة وبنفس القوة.

وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن إسرائيل لم تبلغ السلطة الفلسطينية رسميا بأي إجراءات عقابية ضدها وما جرى اقتصر على تسريبات إعلامية حتى الآن.

وأضاف مجدلاني أن "فرض عقوبات جديدة على الشعب الفلسطيني وقيادته أمر متوقع وغير مستغرب على الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة في إسرائيل".

وأكد أن "أي إجراء ستتخذه الحكومة الإسرائيلية سيقابل بإجراءات فلسطينية بنفس القوة، ولن يبقي الجانب الفلسطيني الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات الموقعة في ظل تنكر إسرائيل لهذه الاتفاقيات".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تدرس إقرار حزمة إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، على خلفية مواصلتها أنشطة التوجه للمؤسسات الدولية.

جاء ذلك بعد إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بعد أن صوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الدول التي صوتت لصالح طلب الفتوى القانونية من محكمة العدل الدولية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إلى اتخاذ تدابير وقائية سريعة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأدان اشتية، في بيان صحفي، "جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي" في بلدة كفر دان غرب جنين، والتي أسفرت عن مقتل شابين فلسطينيين صباح اليوم وإصابة ستة آخرين بجروح.

واعتبر اشتية أن "هذه الجريمة تعكس فكر وسلوك الجناة الذين يواصلون جرائمهم دون خوف من حساب، أو تحسب من عقاب"، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات "التي قد تنجم عن عمليات القتل والاستباحة اليومية".

ووصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حادثة قتل الشابين الفلسطينيين في جنين، بأنها "جريمة إرهاب دولة منظم، ومحاولة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي للصراع والهروب من استحقاقاته".

واستشهد شابان فلسطينيان وأصيب ستة آخرون بجروح أحدهم حالته حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمته قرية كفر دان في جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان بـ"استشهاد الشابين محمد سامر حوشية (22 عاما) بعد إصابته برصاصة في الصدر، وفؤاد محمد عابد (25 عاماً) بعد إصابته بالرصاص في البطن والفخذ" في جنين.

ولاحقا فجرت القوات الإسرائيلية ثلاث شقق سكنية في قرية كفر دان تعود لناشطين استشهدا برصاص إسرائيلي في الرابع عشر من سبتمبر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته "دمرت منزلي فلسطينيين لضلوعهما في عملية إطلاق النار أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي"، مشيرا إلى أنه خلال ذلك تم العثور في مبنى مجاور على قطعتي سلاح وزجاجات حارقة وعتاد عسكري.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل الليلة الماضية وفجر اليوم 20 فلسطينيا خلال حملة دهم في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن حملة الاعتقالات جرت في كل من الخليل ونابلس وبيت لحم ورام الله وسلفيت وأريحا وتضمنت اقتحام عدد من المنازل السكنية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الجيش ضبطت خلال حملة الاعتقالات أسلحة وذخيرة وعتاد عسكري وصادرت مبالغ مالية مخصصة لتمويل العمليات ضد أهداف إسرائيلية.